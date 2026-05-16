ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички искат да се женят на 6.06.2026 и 26.06.2026...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22860206 www.24chasa.bg

Бившият британски министър на здравеопазването ще влезе във всяка надпревара за смяна на Стармър

1116
Уес Стрийтинг КАДЪР: Екс/@disclosetv

Бившият британски министър на здравеопазването Уес Стрийтинг заяви днес, че би се изправил срещу премиера Кир Стармър във всяка евентуална надпревара за лидерството Лейбъристката партия дни след като подаде оставка и призова Стармър да установи график за оттеглянето си, предаде Ройтерс.

„Трябва ни истинска надпревара с участието на най-добрите кандидати и аз ще се кандидатирам“, каза Стрийтинг по време на конференция на мозъчен тръст на поддръжници на лейбъристите, съобщи БТА.

В първата си публична проява след подаването на оставката си Стрийтинг представи „наченките на политическа платформа“ за кандидатурата си за лидер на Лейбъристката партия.

Той заяви, че Великобритания трябва да се стреми към установяване на „нови специални отношения“ с ЕС и даде да се разбере, че би искал страната да се присъедини отново към блока в бъдеще.

Стрийтинг е сред висшите фигури в Лейбъристката партия, които призовават за дебат относно бъдещето на партията, на фона на кризата, която я обхвана след поредица от разочароващи изборни резултати в Англия, Шотландия и Уелс, отбелязва Пи Ей Мидия/ДПА.

Уес Стрийтинг КАДЪР: Екс/@disclosetv

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия