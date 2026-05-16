Бившият британски министър на здравеопазването ще влезе във всяка надпревара за смяна на Стармър

Бившият британски министър на здравеопазването Уес Стрийтинг заяви днес, че би се изправил срещу премиера Кир Стармър във всяка евентуална надпревара за лидерството Лейбъристката партия дни след като подаде оставка и призова Стармър да установи график за оттеглянето си, предаде Ройтерс.

„Трябва ни истинска надпревара с участието на най-добрите кандидати и аз ще се кандидатирам“, каза Стрийтинг по време на конференция на мозъчен тръст на поддръжници на лейбъристите, съобщи БТА.

В първата си публична проява след подаването на оставката си Стрийтинг представи „наченките на политическа платформа“ за кандидатурата си за лидер на Лейбъристката партия.

Той заяви, че Великобритания трябва да се стреми към установяване на „нови специални отношения“ с ЕС и даде да се разбере, че би искал страната да се присъедини отново към блока в бъдеще.

Стрийтинг е сред висшите фигури в Лейбъристката партия, които призовават за дебат относно бъдещето на партията, на фона на кризата, която я обхвана след поредица от разочароващи изборни резултати в Англия, Шотландия и Уелс, отбелязва Пи Ей Мидия/ДПА.