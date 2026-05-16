Скъпите велоалеи в Хелзинки привличат не само тълпи, но и критики

Хелзинки, столицата на Финландия, е похарчила милиарди евро за развитието на градския транспорт и създаването на велоалеи и планира допълнително разширяване на инвестицията въпреки смесените мнения на жителите на града, пише Ройтерс.

През април около 50 000 души излязоха за официалното откриване на най-дългия мост (1,2 км) във Финландия, свързващ центъра на Хелзинки с близките острови. Мостът е предназначен само за пешеходци, велосипедисти и трамваи, припомня БТА.

Но има и такива, които не са впечатлени от липсата на ленти за коли и високата цена от 326 милиона евро, която включва и два други моста, както и инвестиция в трамвайните линии в града. Това е поредният разход след милиарди евро, похарчени през последното десетилетие за развитието на градския транспорт и колоездачна инфраструктура.

"Подобно на всички други проекти за градско развитие, винаги ще има хора, които подкрепят и такива, които критикуват", коментира ръководителят на екипа за регулиране на велосипедното движение Оскари Каупинмаки. Най-големия аргумент срещу новия мост е цената му, допълва той.

Хелзинки има около 1300 км велоалеи, като 100 км от тях са „мрежа от супермагистрали за велосипеди“, която градът е планирал да разшири с още 80 км до края на 2029 г., обяснява Каупинмаки. Въпреки това инвестициите през годините не са увеличили броя на колоездачите в северния град на брега на Балтийско море, където зимите са сурови и вятърът мразовит. Делът на колоезденето от общия градски трафик се е задържал на около 9 до 11 процента от 2010 г. насам. Според Каупинмаки това е, защото мрежата от велоалеи не е завършена.

Други проекти включват голямо разширяване на трамвайната мрежа, както и план, одобрен миналата седмица, да се затвори една от главните улици пред централната ЖП гара за коли, за да остане достъпна само за пешеходци, велосипедисти и градски транспорт.

Общинският съветник Маркус Рантала, един от водещите критици на новия мост, казва, че е останал впечатлен от резултата въпреки опасенията му спрямо цената на проекта и реалността на растящия през годините бюджет.

Доволна от моста е и Йохана Ярвинен, музикант и колоездач, която живее на един от островите, който вече е свързан с центъра на Хелзинки. През лятото, когато не е толкова ветровито, мостът ще ѝ спести 10 минути път до работа, каза тя пред Ройтерс.