Велислава Петрова обсъди с външния министър на Йордания двустранните отношения

Министърът на външните работи Велислава Петрова и заместник министър-председателят и министър на външните работи и емигрантите на Хашемитско кралство Йордания Айман ал-Сафади обсъдиха теми като актуалния дневен ред, двустранните отношения и набелязаха някои последващи стъпки за разширяването на взаимноизгодното сътрудничество в областите от взаимен интерес. Това съобщиха на сайта си от Министерството на външните работи (МВнР). Двамата са провели телефонен разговор по инициатива на йорданската страна.

Сред засегнатите теми са и международни въпроси в контекста на настоящите предизвикателства и високата динамика на събитията в региона на Близкия изток и по света, предаде БТА.

Двамата първи дипломати са изразили готовност личният контакт между тях да бъде поддържан регулярно и в бъдеще.

Айман ал-Сафади поздрави Петрова за поемането на поста министър на външните работи на България, като ѝ пожела успех. Изразена бе готовност за съвместна ползотворна работа и активно сътрудничество, което да е в унисон с динамиката на съвременните глобални предизвикателства, посочиха от МВнР.

Министър Петрова подчерта дългогодишната традиция на приятелските връзки между Република България и Хашемитско кралство Йордания. По думите ѝ традиционно добрите двустранни отношения намират своето естествено продължение и в регулярно поддържаните на най-високо държавно равнище контакти между крал Абделла II и министър-председателя Румен Радев (президент 2017-2026 г.).

Преди дни актуалният дневен ред на двустранните отношения и предстоящите конкретни стъпки в посока задълбочаване на политическия диалог и разширяване на търговско-икономическото сътрудничество в контекста на 100-годишния юбилей от установяването на дипломатически отношения между България и Арабска република Египет обсъдиха Петрова и министърът на външните работи, международното сътрудничество и египетската общност в чужбина на Арабска република Египет Бадр Абделати.