Водолаз загина на Малдивите, докато търси удавили се туристи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водолаз спасител изгуби живота си на Малдивите в опит да намери телата на италиански туристи, които се удавиха по време на гмуркане, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

Водолазът, който е бил част от националните сили за отбрана на Малдивите, е загинал в опит да намери четирите тела на туристите в подводна пещера на атола Вааву, предаде АНСА, като се позова на местни медии.

Общо петима италианци загинаха при инцидента в четвъртък тази седмица, но засега само едно тяло е било намерено, съобщава БТА.

Местните власти разследват точната причина на инцидента, която на този етап остава неизвестна, както и обстоятелствата, довели до смъртта на туристите.

Италианското министерство на външните работи съобщи, че петчленната група, която е включвала морски биолог и инструктор по гмуркане, е изследвала пещерна система, състояща се от множество камери, свързани помежду си с тесни проходи на дълбочина от близо 50 метра.

Медии посочват, че на групата ѝ е било разрешено да се гмурка само на дълбочина до 30 метра.

На Малдивите се изисква специално разрешение за гмуркания на по-голяма дълбочина. Предполага се, че групата не е получила такова разрешение, отбелязва ДПА.