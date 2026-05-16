Хиляди протестираха във Виена срещу участието на Израел в "Евровизия"

Политическо напрежение заради участието на Израел помрачи атмосферата преди днешния финал на конкурса „Евровизия 2026“ във Виена, предаде ДПА.

Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия бойкотират тазгодишното издание на музикалната надпревара в знак на протест срещу военната кампания на Израел в Газа, която започна след атаките на групировката „Хамас“ в Южен Израел на 7 октомври 2023 г, припомня БТА.

Часове преди началото на финала на песенния конкурс няколко хиляди души се събраха по улиците във Виена, за да протестират срещу участието на Израел. Те обвиниха организаторите на "Евровизия" в лицемерие за това, че са позволили на Израел да участва, след като Русия бе отстранена през 2022 г. заради инвазията в Украйна.

Демонстрантите, които се събраха въпреки ветровитото и дъждовно време, носеха плакати с надписи „Свободна Палестина“ и „Блокирайте Евровизия“.

Палестинският посланик във Виена Салах Абдел Шафи заяви в реч пред протестиращите, че участието на Израел „е обида срещу изкуството, срещу културата, срещу музиката и срещу човечността“ и обвини Израел в геноцид и етническо прочистване.

Израелското правителство отхвърля тези обвинения.

Мерките за сигурност около събитието са засилени и полицията се подготвя за още демонстрации. На мястото на събитието, както и в зоните, отредени за различни мероприятия след концерта, са въведени строги мерки за сигурност и се извършват щателни проверки. Въведена е и забрана за полети на дронове.