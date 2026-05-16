Седем души задържани за шпионаж в Турция

Сред арестуваните е и предполагаемият водач на мрежата, идентифициран с инициалите Б.Е. СНИМКА: АРХИВ

Турската разузнавателна служба MIT е разкрила международна мрежа от агенти, която е извършвала разузнавателни операции срещу Турция, съобщи „Тюркийе Тудей“, като се позовава на официални източници.

Заподозрените са били задържани при едновременни операции в четири турски окръга, съобщи БТА.

Сред арестуваните е и предполагаемият водач на мрежата, идентифициран с инициалите Б.Е. Общо са установени деветима членове на шпионската организация, но двама вече са в затвора по други обвинения.

Турското контраразузнаване е установило, че шпионската мрежа е събирала чувствителна информация за неправителствени организации, асоциации, етнически групи и държавни служители и я предавала на чуждестранни разузнавателни служби.

Дейността на шпионите е била разкрита чрез физическо и кибер наблюдение и технически средства за подслушване. 

В информацията не се посочва за чии разузнавателни служби е работела мрежата.

