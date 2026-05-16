Румъния откри невзривен проектил близо до границата с Украйна

Министерство на отбраната на Румъния съобщи, че близо до границата с Украйна е открит невзривен проектил, предаде Ройтерс

Руски дронове, насочени към украински пристанища по р. Дунав, многократно са нарушавали въздушното пространство на Румъния, която е член на НАТО и ЕС. Имало е и случаи, в които на румънска територия са падали отломки от дронове, прехванати от украинската противовъздушна отбрана, припомня БТА.

В публикуваното днес изявление на румънското министерство на отбраната пише, че двора на необитаема къща в село Пардина е бил открит неуправляем реактивен проектил, без да се посочва неговият произход.

"Техническите проверки потвърдиха наличието на 2 кг експлозиви в корпуса на проектила", пише още в изявлението.

Миналия месец боен дрон падна в двор в град Галац, като тогава за първи път от началото на войната в Украйна бяха нанесени щети по имот на румънска територия.

Лидерите на 14-те държави от източния фланг на НАТО тази седмица заявиха, че повтарящите се нарушения на въздушното им пространство от страна на Русия подчертават спешната необходимост от укрепване на противовъздушната отбрана на алианса срещу ракети и дронове.