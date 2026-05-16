ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови 8 златни медала спечелиха плувците в турнира ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22860839 www.24chasa.bg

Румъния откри невзривен проектил близо до границата с Украйна

596
Румъния СНИМКА: Pixabay

Министерство на отбраната на Румъния съобщи, че близо до границата с Украйна е открит невзривен проектил, предаде Ройтерс

Руски дронове, насочени към украински пристанища по р. Дунав, многократно са нарушавали въздушното пространство на Румъния, която е член на НАТО и ЕС. Имало е и случаи, в които на румънска територия са падали отломки от дронове, прехванати от украинската противовъздушна отбрана, припомня БТА.

В публикуваното днес изявление на румънското министерство на отбраната пише, че двора на необитаема къща в село Пардина е бил открит неуправляем реактивен проектил, без да се посочва неговият произход. 

"Техническите проверки потвърдиха наличието на 2 кг експлозиви в корпуса на проектила", пише още в изявлението.

Миналия месец боен дрон падна в двор в град Галац, като тогава за първи път от началото на войната в Украйна бяха нанесени щети по имот на румънска територия.

Лидерите на 14-те държави от източния фланг на НАТО тази седмица заявиха, че повтарящите се нарушения на въздушното им пространство от страна на Русия подчертават спешната необходимост от укрепване на противовъздушната отбрана на алианса срещу ракети и дронове. 

Румъния СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия