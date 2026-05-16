Канадец, евакуиран от кораба "Хондиус", е дал положителна проба за хантавирус

Правителството на Британска Колумбия съобщи днес, че канадец е дал положителна проба за хантавирус, след като е напуснал луксозния круизен кораб, засегнат от огнище на вируса, предаде Ройтерс.

Канадецът е бил тестван в болница във Виктория, Британска Колумбия, след като се оплакал от леки симптоми, уточниха властите. Той е един от четиримата канадци, които се намират в изолация на острова, след като бяха евакуирани от кораба „Хондиус“, предаде БТА.

Представител на местните власти заяви, че „четиримата души не са влизали в контакт с обществеността, когато са били прехвърлени от полета си във Виктория“. Лицето, което е дало положителна проба, е в стабилно състояние, добави той.