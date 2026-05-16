САЩ не удължиха изключението за санкциите за руския петрол, транспортиран по море

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не удължи изключението от санкциите, което досега позволяваше на държави като Индия да купуват руски петрол, транспортиран по море, предаде Ройтерс.

Решението е взето след едномесечно удължаване на режима, „...въведено с цел да бъдат смекчени недостигът на петролни доставки и ръстът на цените след затварянето на Ормузкия проток от Иран.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по-рано заяви, че няма да поднови общата лицензия, която позволяваше закупуването на руски петрол, съхраняван на танкери. Към събота следобед на сайта на американското Министерство на финансите не беше публикувано уведомление за удължаване на изключението, предаде БТА.

Говорител на ведомството отказа допълнителен коментар.

Две водещи сенаторки от Демократическата партия - Жан Шахин и Елизабет Уорън, призоваха администрацията да не подновява изключението. Според тях то осигурява приходи на Русия за финансиране на войната в Украйна, без да има доказателства, че допринася за понижаване на цените на горивата за американските потребители.

Предишното удължаване беше част от по-широк пакет мерки на администрацията на Тръмп за овладяване на световните енергийни цени на фона на войната в Иран. Сред тях бяха използване на ресурси от Стратегическия петролен резерв, временно облекчаване на ограниченията по т.нар. Закон на Джоунс за корабоплаването, както и подкрепа за временно спиране на федералния данък върху бензина.

Въпреки това цените на горивата в САЩ остават високи. Според Ройтерс бензинът в страната в момента струва около 4,50 долара за галон (3,78 литра) - най-високото ниво от 2022 г. Международните и американските цени на петрола се задържат около или над 100 долара за барел от началото на конфликта на 28 февруари.

Тръмп заяви в петък при завръщането си от Пекин, че е обсъдил с китайския президент Си Цзинпин възможността за отмяна на санкциите срещу китайски компании, които купуват ирански петрол. По думите му решение по въпроса ще бъде взето скоро.

Индия остава най-големият купувач на руски суров петрол, доставян по море, като през април и май вносът ѝ е бил близо до рекордни нива след предходните облекчения на санкциите.