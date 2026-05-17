Най-малко трима души са загинали при масирана атака с дронове срещу Москва

Масирана атака с дронове срещу Москва и околностите ѝ през нощта е отнела живота на най-малко трима души, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Според кмета на Москва Сергей Собянин руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 74 дрона през нощта и над 120 през последните 24 часа.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов заяви написа в Телеграм, че регионът е подложен на мащабна атака с дронове от 03:00 часа местно време. По негови данни жена е загинала в град Химки, северозападно от Москва, а двама мъже са убити в село в района на Митищи, североизточно от руската столица.

В други части на областта са повредени жилищни сгради и инфраструктурни обекти, като четирима души са ранени. В Москва са ранени 12 души, по-голямата част от тях работници на строителен обект в близост до петролна рафинерия. "Работата на рафинерията не е била прекъсната. Има нанесени щети по три жилищни сгради", уточни той.

Руските власти не уточняват кой е извършил атаките.

Украйна обаче редовно нанася удари по цели на руска територия в отговор на ежедневните руски бомбардировки, които продължават вече повече от четири години. Киев твърди, че атакува основно военни и енергийни обекти, за да ограничи способността на Москва да финансира военната си офанзива.

Русия и Украйна възобновиха военните действия, след като изтече тридневното им примирие, договорено с посредничеството на САЩ покрай честванията в Русия по случай края на Втората световна война.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Украйна има право да атакува руски петролни и военни обекти в отговор на смъртоносния удар срещу Киев ден по-рано, при който загинаха най-малко 24 души.