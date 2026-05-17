Южнокорейският президент и японският премиер ще проведат среща на върха

Южнокорейският президент И Дже-мьон и японският министър-председател Санае Такаичи ще проведат среща на върха във вторник, съобщи Ройтерс, позовавайки се на кабинета на южнокорейския държавен глава, пише БТА.

Според съобщението разговорите ще бъдат „значима възможност за укрепване на доверието и приятелството" между двете страни.

Срещата ще се състои в родния град на И - Андона, след като първата среща между двамата лидери през януари бе в родния град на Такаичи в Япония - Нара, древна столица, известна с елените си и вековните будистки храмове.

Визитата ще бъде организирана като държавно посещение и ще включва официална вечеря и културни мероприятия.

Културните, религиозните и политическите връзки на Япония с Корейския полуостров са древни, но в съвременната епоха отношенията им са били многократно нарушавани от спорове, произтичащи от бруталното колониално управление на Япония над Корея от 1910 до 1945 г., припомня АП.

