В Тараклия, център на българската общност в Молдова, избират кмет

Жителите на Тараклия, смятан за център на българската общност в Молдова, днес избират кмет на предсрочни местни избори.

Вотът беше насрочен след оставката на досегашния кмет Вячеслав Лупов. За поста се състезават седем кандидати, повечето от които са с български корени, пише БТА.

В бюлетината те са подредени в следния ред след жребий: Наталия Василевская, независим кандидат; Екатерина Якобчак от Партията на социалистите на Република Молдова; Олег Косъх от Партията за развитие и обединение на Молдова; Василий Гайдаржи, независим кандидат; Александър Боримечков, независим кандидат; Андрей Ламбру от партия „Действие и солидарност"; и Николай Гарановски, независим кандидат.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще приключи в 21:00 ч. Гласуването се извършва в шест избирателни секции на територията на града.

По данни на Централната избирателна комисия на Молдова в избирателните списъци са включени над 11 600 жители на Тараклия с право на глас.

„Общият тираж на бюлетините е 11 668 екземпляра. От тях 484 са на румънски език, 10 584 – на руски и 600 – на български, като за всяка избирателна секция са предвидени по 100 бюлетини на български език. Бюлетини и информационни материали на български език започнаха да се отпечатват от 2023 г., като тиражът постепенно се увеличава заради засиления интерес от страна на избирателите", съобщи за БТА председателят на Окръжния избирателен съвет в Тараклия Наталия Нейкулова.

По информация на местните изборни органи резултатите от вота се очаква да станат известни след затварянето на секциите, когато секционните избирателни бюра ще започнат преброяването на гласовете и оформянето на протоколите. Предварителните резултати обикновено се публикуват още през нощта или на следващата сутрин на сайта на Централната избирателна комисия.

Официалните резултати ще бъдат обявени след проверка на всички протоколи и изборни документи и след разглеждане на евентуални жалби. Ако никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, втори тур ще се състои на 31 май.

Изборите за кмет се смятат за валидни, ако в гласуването участват най-малко 25 процента от избирателите, включени в избирателните списъци. За втория тур е определен по-нисък праг – участие на не по-малко от 20 процента от избирателите. Ако избирателната активност е под установеното ниво, изборите може да бъдат обявени за недействителни.

Предизборната кампания премина под знака на социално-икономическите проблеми, инфраструктурата, развитието на района и запазването на българската идентичност. Сред основните теми бяха състоянието на пътищата и комуналните услуги, подкрепата за младите семейства, инвестициите в образованието и необходимостта от разширяване на икономическите връзки с България.

Избраният кмет на Тараклия ще управлява града около година и половина заради административната реформа в Молдова, според която след 2027 г. Тараклия ще получи статут на община от второ ниво.

Град Тараклия е административен център на Тараклийския район, където българите съставляват значителна част от населението – 66 процента. В града се намира филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев" – единственото държавно висше учебно заведение на България извън пределите на страната.

В Тараклия се намира и Младежкият мултикултурен център „Васил Левски". Той беше официално открит на 1 ноември 2023 г. от президента на Молдова Мая Санду и вицепрезидента на България Илияна Йотова в рамките на посещението ѝ в Молдова.