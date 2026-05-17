Австрийската полиция откри колекция с нацистки предмети в жилище в Пфундс

Австрийската полиция е открила и иззела множество предмети с нацистка тематика при претърсване на жилище в Пфундс, в провинция Тирол, предаде АПА, цитирана от БТА.

До акцията се е стигнало, след като 67-годишен мъж се появил на пазар за антикварни вещи, облечен с пуловер с нацистки символи. Той е бил задържан от служители на полицейската инспекция „Инсбрук Прадл", които са започнали разследване.

След приключване на проверката срещу мъжа ще бъде подадена жалба по Закона за забраната, който криминализира пропагандирането и използването на нацистки символи в Австрия, съобщиха от полицията.

Според информация на О Ер Еф при претърсването в апартамента са били открити бюст на Адолф Хитлер, бижута, включително брошки и пръстени, якета, както и други исторически предмети, свързани с нацисткия режим.

