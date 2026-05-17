ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Успехът на "Бангаранга" предизвика фурор, поздрави...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22861636 www.24chasa.bg

14 арестувани във Виена заради участие в пропалестински протест

420
Виена Снимка: Pixabay

Четиринадесет души бяха арестувани във Виена преди финала на конкурса „Евровизия" заради участие в пропалестински протест в близост до мястото на провеждане на събитието, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По информация на полицията арестуваните са участвали в нерегистрирана демонстрация срещу участието на Израел в конкурса и са нарушили забраната за покриване на лицето.

Протестиращите са се събрали на стъпалата пред главната библиотека на Виена, където са скандирали и са държали плакати.

Според полицията, докато служителите на реда извеждали част от демонстрантите, друга група е заемала мястото им.

Главната библиотека се намира в близост до метростанция недалеч от „Винер Щатхале", където се провежда тазгодишното издание на „Евровизия".

По-рано през деня няколко хиляди души участваха в отделна демонстрация във Виена срещу участието на Израел в международния музикален конкурс. По данни на полицията протестът е преминал мирно, без сериозни инциденти и без арести.

Виена Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия