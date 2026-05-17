Тринадесетата сесия на Световния градски форум започва днес в Баку

Тринадесетата сесия на Световния градски форум, организирана съвместно от Програмата на ООН за населените места и от правителството на Азербайджан, започва днес в Баку, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

Още днес Азербайджан ще председателства министерска среща, посветена на Новия градски дневен ред - нова инициатива в рамките на форума. Срещата ще се състои в ключов етап от 20-годишния период за изпълнение на програмата и ще послужи за оценка на постигнатия напредък, очертаване на основните предизвикателства и определяне на приоритетите за следващия етап от прилагането ѝ.

В рамките на форума ще се състоят и много асамблеи. Програмата предвижда общо откриване на асамблеите, след което ще се проведат Асамблея на жените, Световна асамблея на местните и регионалните власти, Асамблея на гражданските и неправителствените организации, Асамблея на децата и младежите, както и Бизнес асамблея.

Сред съпътстващите събития е и асамблеята на Глобалния алианс за партньорства между водните оператори, организирана съвместно от Програмата на ООН за населените места, Глобалния алианс за партньорства между водните оператори и Държавната агенция за водните ресурси на Азербайджан.

Форумът ще бъде домакин на асамблеята на Глобалния алианс за партньорства между водните оператори за първи път. Събитието се състои на всеки две години.

Световният градски форум се състои под надслов "Дом за света - безопасни и устойчиви градове и общности" и ще приключи на 22 май.