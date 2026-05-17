Светът се влюби в Дара, вижте как световните медии отразиха победата й на "Евровизия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Победата на Дара в „Евровизия" постави България под светлините на световните медии, а триумфът ѝ бързо се превърна във водеща тема в международния информационен поток. А освен публиката, очевидно и журналистите по света се влюбиха в Дара. Като почти всяка публикация подчертава огромната енергия на българката, която завладя залата във Виена. И опроверга предварителните оценки както на букмейкърите, така и на музикалните критици.

MTV поздрави българската изпълнителка с публикация в Instagram: „Поздравления на победителя в „Евровизия" – кралицата на Bangaranga, DARA от България".

Световната агенция Reuters също отрази светкавично историческия успех на България и победата на Дара.

Американската телевизия ABC написа: „България спечели 70-ото издание на „Евровизия" с енергичния парти химн Bangaranga".

Британската обществена медия BBC, която традиционно следи конкурса отблизо, публикува в социалните си мрежи емоционалния момент, в който певицата ни разбира, че е новият победител в надпреварата.

Sky News акцентира върху категоричната победа на България над Израел, като отбеляза и разочароващия резултат на Великобритания, получила едва една точка.

Немската ARD отрази победата по подобен начин. Медията обърна внимание на това какво означава Bangaranga – чувство, специална енергия и идеята, че „всичко е възможно".

Авторитетното издание Ню Йорк Таймс също имаше специален репортаж за финала и победата на Дара.

„Невероятно е! Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Бангаранга". Мисля, че тази сила ние наричаме Бог или Вселената. Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката", каза Дара на пресконференция пред международни медии, която се състоя във Виена около час, след като българката триумфира на „Евровизия" 2026.

Талантливата ни певица благодари най-вече на близките си и на съпруга си, който я насърчил да се включи в конкурса за избор на български изпълнител на тазгодишното юбилейно 70-о издание на „Евровизия".

Дара е първата в историята, спечелила и вота на журито, и вота на публиката.