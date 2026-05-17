Най-малко 42-ма ученици са били отвлечени от джихадисти в Североизточна Нигерия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 42-ма нигерийски ученици се водят изчезнали, след като вчера въоръжени лица, за които се предполага че са ислямисти, атакуваха училище в размирния щат Борно, съобщи нигерийски сенатор, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Местни жители казваха, че начално и прогимназиално училище "Муса" в община Аскира-Уба в петък е било нападнато от въоръжени бойци в момент, в който са се водели учебни занятия.

Али Ндуме, сенатор от окръг Южно Борно, заяви, че по данни на училищното ръководство 32-ма ученици са били отвлечени от сградата на училището и още 10 са били похитени в домовете им.

Армията и полицията на Нигерия все още не са коментирали случая.

Граничещият с Камерун, Чад и Нигер щат Борно от 15 години е подлаган на нападения от бойци от ислямистката групировка "Боко Харам".

Засега нито една групировка не е поела отговорност за вчерашната атака, въпреки че вече има подобни похищения, извършени от "Боко Харам". През 2014 г. джихадисти от "Боко Харам" отвлякоха над 270 момичета в гард Чибок в Южно Борно, като действията им разтърсиха целия свят. Оттогава в Борно не бяха отвличани ученици. Повечето случаи на такива похищения са в северозападните райони на Нигерия, като въоръжените групировки искат откуп от близките на жертвите.

Американският президент Доналд Тръмп и нигерийският му колега Бола Тинубу рано тази сутрин заявиха, че при съвместна военна операция в Борно е бил убит Абу Билал ал Мануки - вторият човек в йерархията на международната мрежа на "Ислямска държава".