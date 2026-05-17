Филипинското правителство поиска от Върховния съд да разреши ареста на сенатор, издирван от международен съд

Филипинското правителство поиска от Върховния съд да разреши ареста на бившия шеф на полицията Роналд Дела Роса, издирван от Международния наказателен съд (МНС) за предполагаеми престъпления срещу човечеството, свързани с кървавата война срещу наркотиците при управлението на бившия президент Родриго Дутерте, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Дела Роса, който беше началник на филипинската полиция между 2016 и 2018 г. и в момента е сенатор, за кратко се укри в Сената, за да избегне арест. Местонахождението му остава неизвестно, след като в четвъртък напусна сградата на парламента и бяха чути изстрели.

Главният държавен адвокат Дарлийн Берберабе заяви пред съда, че "със собственото си поведение той сам се е поставил извън защитата на закона". Според внесения документ, докато отказва да се предаде на властите, Дела Роса трябва да бъде считан за беглец от правосъдието.

Филипинското министерство на правосъдието посочи, че заповедта на МНС ще бъде изпълнена едва след решение на Върховния съд, освен ако сенаторът не направи опит да напусне страната.

Разследването на МНС срещу кампанията на Дутерте за борба с наркотиците започна през 2018 година. Според правозащитни организации операцията е довела до смъртта на хиляди души, включително наркозависими и дилъри.