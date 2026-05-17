ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на Тайван: "независимост на Тайван" - ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22861919 www.24chasa.bg

Филипинското правителство поиска от Върховния съд да разреши ареста на сенатор, издирван от международен съд

1004
Филипини флаг

Филипинското правителство поиска от Върховния съд да разреши ареста на бившия шеф на полицията Роналд Дела Роса, издирван от Международния наказателен съд (МНС) за предполагаеми престъпления срещу човечеството, свързани с кървавата война срещу наркотиците при управлението на бившия президент Родриго Дутерте, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Дела Роса, който беше началник на филипинската полиция между 2016 и 2018 г. и в момента е сенатор, за кратко се укри в Сената, за да избегне арест. Местонахождението му остава неизвестно, след като в четвъртък напусна сградата на парламента и бяха чути изстрели.

Главният държавен адвокат Дарлийн Берберабе заяви пред съда, че "със собственото си поведение той сам се е поставил извън защитата на закона". Според внесения документ, докато отказва да се предаде на властите, Дела Роса трябва да бъде считан за беглец от правосъдието.

Филипинското министерство на правосъдието посочи, че заповедта на МНС ще бъде изпълнена едва след решение на Върховния съд, освен ако сенаторът не направи опит да напусне страната.

Разследването на МНС срещу кампанията на Дутерте за борба с наркотиците започна през 2018 година. Според правозащитни организации операцията е довела до смъртта на хиляди души, включително наркозависими и дилъри.

Филипини флаг

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия