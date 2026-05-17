Дара спечели "Евровизия" и... предотврати световен хаос

България спечели конкурса „Евровизия 2026" в събота, побеждавайки Израел в драматична вечер във Виена, която беше помрачена от бойкот на няколко държави.

България победи с 516 точки и сега ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. Дара, която представи страната с енергичната песен „Bangaranga", оглави както журито, така и зрителския вот. Израелският изпълнител Ноам Бетан с песента „Michelle" остана втори с 343 точки в оспорван финал.

70-ото издание на емблематичния музикален конкурс беше засенчено от спорове около участието на Израел, което доведе до бойкот от пет държави и задълбочи една от най-сериозните политически кризи в историята на „Евровизия".

Напрежението около участието на Израел ескалира по-рано през седмицата, когато изпълнителят Ноам Бетан беше посрещнат с освирквания и скандирания по време на изпълнението на поп баладата „Michelle" в полуфинала. Според организаторите четирима зрители са били изведени заради „нарушаващо поведението им", пише "Политико".

Това е първата победа на България в историята на конкурса, откакто страната дебютира през 2005 г. България се завърна през 2026 г. след четиригодишно отсъствие заради финансови ограничения на обществената телевизия.

Енергичната танцова песен на България беше голям хит сред публиката във Виена, макар първоначално да не се считаше за фаворит в сравнение с Финландия или Австралия.

Страните, които не участваха тази година (Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия), заявиха, че решението им е свързано с войната в Газа и хуманитарната криза, предизвикана след нападението на Хамас срещу Израел.

Демонстранти също маршируваха във Виена в събота, протестирайки срещу участието на Израел, като скандираха „бойкот на Израел, бойкот на ESC" и „няма сцена за геноцид".

По-късно същата вечер отделен протест доведе до ареста на 14 души, потвърди полицията във Виена. Арестите са извършени, тъй като протестиращите отказали да свалят маски, прикриващи самоличността им.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), който организира „Евровизия", многократно е подчертавал, че конкурсът е аполитичен и че всеки член на организацията, който спазва правилата, може да участва.

Според заместник-генералния директор на EBU Жан Филип Дьо Тендър, конкурсът е „аполитичен", но същевременно е „толкова голямо събитие, че има политическо въздействие".

EBU преразгледа системата за гласуване тази година след съмнения, че израелското правителство е повлияло на резултатите чрез масова кампания за гласуване. Израелската обществена телевизия KAN отрича тези твърдения.

В навечерието на финала в събота, ръководителят на „Евровизия" Мартин Грийн заяви пред журналисти, че системата за гласуване е „справедлива и сигурна".