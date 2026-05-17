Двама членове на предизборния екип на десния кандидат-президент в Колумбия бяха убити

Двама членове на предизборния екип на десния кандидат-президент на Колумбия Абелардо де ла Есприела са били убити в югоизточната част на страната само две седмици преди президентските избори, съобщи партията му „Защитници на родината", цитирана от Ройтерс и БТА.

Роджърс Маурисио Девиа и Фабиан Кардона са били застреляни в петък вечерта в селски район на община Кубарал, в провинция Мета. Според информация на партията четирима маскирани мъже на мотоциклети са ги пресрещнали и са открили огън.

Девиа, бивш кмет на Кубарал, е координирал местната кампания на Де ла Есприела, а Кардона е отговарял за логистиката. Двамата са пътували с мотоциклет от град Вилависенсио, откъдето са превозвали материали за кампанията.

„Те бяха подло убити, с хладнокръвие", заяви Де ла Есприела във видеообръщение.

До момента властите не са посочили кой стои зад нападението. Кандидатът обвини дисидентска фракция на бившите бунтовници от Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), без да представи доказателства.

Според социологическите проучвания Де ла Есприела е на второ място преди първия тур на президентските избори на 31 май, след левия кандидат Иван Сепеда.

В кампанията си Де ла Есприела обещава твърд подход срещу въоръжените групировки, престъпните банди и наркотрафика, включително бомбардировки срещу лагери на бунтовници и възобновяване на въздушното унищожаване на насаждения с кока.

Наскоро кандидатът заяви, че срещу него се подготвя покушение от снайперист и обвини в участие в заговора представители на колумбийските разузнавателни служби.