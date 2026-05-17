Румъния получава безвъзмездни средства от Норвегия за подкрепа на „Виа Трансилвания“

Много важни за Румъния проекти, като „Виа Трансилвания" и развитието на „бавния туризъм" в Делтата на Дунав, ще бъдат финансирани чрез норвежки безвъзмездни средства, заяви тази седмица министърът на европейските инвестиции и проекти Драгош Пъслару, съобщи за БТА агенция Аджерпрес.

„Обявихме, че ще бъде подписан меморандум с Норвегия и държавите от Европейското икономическо пространство. (...) Това, което не беше обяснено, а бих искал да бъде разбрано, е, че тази подкрепа чрез норвежки средства обхваща няколко проекта от голямо значение за Румъния. На първо място, това е първият път, когато румънското правителство се ангажира да използва този вид финансиране за подкрепа на „Виа Трансилвания". Това е проект, изграден от нулата, който се превърна в нещо, с което можем искрено да се гордеем, както в културно отношение, така и по отношение на туризма, на международно ниво, а не само на европейско", заяви Пъслару.

Той добави, че се обмисля финансиране от норвежки фондове и за друга инициатива — развитието на „бавен туризъм" в Делтата на Дунав.

„На второ място, развитието на „бавен туризъм" в Делтата на Дунав — идея, която съществува отдавна и проект, скъп на сърцето на гребеца Иван Пацайкин — е още една инициатива, която обсъдихме с нашите норвежки партньори. Неговата визия, подхранвана в продължение на повече от 20 години, беше, че туризмът в делтата трябва да следва модела на националните паркове и природните резервати по целия свят: маршрути, които позволяват на посетителите да разберат истински това изключително природно наследство. Намирането на източник на финансиране, за да може проектът да продължи, е, според мен, почит към Иван Пацайкин и важна стъпка към една делта, която може да бъде посещавана по устойчив начин", каза министърът.

Той отбеляза, че са предвидени и много други инициативи, включително мерки за борба с дезинформацията — „област, в която ще работим двустранно с Норвегия" — както и проекти, свързани с културното и социалното наследство, биоразнообразието, предприемачеството и иновациите.

Румъния ще получи над 596 млн. евро през новия период на финансиране от ЕИП и норвежките грантове след подписването на меморандуми за разбирателство с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Средствата ще подкрепят програми в области като зелен преход, иновации, социално сближаване, укрепване на демократичните институции и двустранно сътрудничество.