Поскъпването на горивата блокира Коморските острови, остави ги без транспорт, търговия и основни стоки

Обикновено улиците на Морони - столицата на Коморските острови, са изпълнени с клаксони, таксита и оживени пазари. Тази седмица обаче градът изглежда почти застинал, след като пътищата са необичайно празни, магазините са със спуснати щори, а жителите се придвижват пеша под тропическото слънце с туби за вода в ръце, пише Франс прес, цитирана от БТА.

Всичко започна миналата седмица, когато най-големият синдикат на транспортните работници в страната обяви стачка заради рязкото увеличение на цените на горивата. Само дни по-късно протестът обхвана и търговците, и доставчиците на вода, а животът в бедния архипелаг буквално забави ход, посочва агенцията.

Правителството на Коморските острови публикува нови цени на горивата, което шокира жителите. Дизелът поскъпна с 46 на сто, бензинът - с 33 на сто, докато цената на керосина, използван в много домакинства за готвене, се покачи с над 28 на сто.

За жителите на Коморските острови това не е просто неудобство. Тук всяко поскъпване се усеща незабавно - в цената на транспорта, храната, водата и дори в ежедневното придвижване из града.

Край пазара Воловоло в Морони, най-големия в страната, мъж на около 40 години бърза по улицата с три бутилки вода. Изглежда ядосан и уморен. „За тоалетната ще използвам морска вода", казва той. „Тубата от 20 литра вече струва 400 коморски франка вместо 250 (от 0,50 на 0,80 евро)".

Вода така или иначе често няма. От години Морони страда от сериозни режими заради остаряла инфраструктура, изградена още през 70-те години на миналия век, когато градът е бил много по-малък. Днес хиляди семейства зависят от улични търговци на вода, които вече стачкуват.

Магазините също остават затворени. Спуснатите метални щори превръщат части от столицата в почти призрачен град. „Дори да отворим, няма смисъл - хората ги няма", обяснява представител на търговците пред местни медии.

Миналата седмица президентът Азали Асумани се обърна към жителите на страната, за да защити предприетите от правителството мерки. „Затварянето на Ормузкия проток - морският коридор, през който преминава повече от една трета от световния петрол, предизвика безпрецедентна криза (...), която тласна цената на петрола над 110 долара (за барел)", заяви той.

„Към днешна дата правителството е мобилизирало всички възможни и необходими лостове, за да забави максимално корекцията на цените на въглеводородите, надявайки се на успокояване на международната ситуация. За съжаление, това успокоение все още не се е осъществило", добави той.

Властите на Коморските острови въведоха намаление на митата от 40 на сто за стоките от първа необходимост, но мнозина помнят последното увеличение на цените на горивата през 2022 г., което довело до инфлация от 12 на сто.

Засега Морони остава необичайно тих - град, където липсата на гориво постепенно се превръща в липса на движение, търговия и нормално ежедневие, посочва АФП.