Затоплянето на климата намалява кислорода в реките по света, показва китайско изследване

Снимка: Китайска медийна група

Ново международно изследване, ръководено от учени от Китайската академия на науките, показва, че затоплянето на климата води до сериозно намаляване на кислорода в реките по света. Това пише КМГ.

Според резултатите, близо 80% от изследваните реки показват признаци на намалено съдържание на кислород, което застрашава сладководните екосистеми. Най-силно засегнати са тропическите реки, където по-високите температури ускоряват процеса. Анализът обхваща близо 40 години данни от над 21 000 речни участъка между 1985 и 2023 г.

Изследователите посочват, че по-топлата вода задържа по-малко кислород, а екстремните горещини допълнително влошават ситуацията. Учените предупреждават, че намаляването на кислорода може да има сериозни последици за рибите и другите водни организми и призовават за по-активни мерки за защита на речните екосистеми.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

