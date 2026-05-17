Нискобюджетен филм на южнокитайски диалект завладя публиката из цялата страна

Снимка: Китайска медийна група

Новият китайски филм „Писма до баба" (или на английски Dear You) се превърна в една от големите изненади на кино сезона през 2026 г., пише КМГ. Нискобюджетната продукция, заснета на диалекта на южнокитайския регион Чаошан (исторически и културен регион в източната част на провинция Гуандун), бързо спечели популярност сред зрителите в Китай благодарение на силните отзиви и емоционалния си сюжет.

Лентата, режисирана от Лан Хунчун от град Шантоу, излезе на екраните на 30 април и първоначално реализира скромни приходи. Само две седмици по-късно обаче приходите надхвърлиха 170 милиона юана, а платформите за киноанализи значително повишиха прогнозите си за крайния боксофис резултат.

Филмът впечатлява и с необичайния си актьорски състав. Почти всички изпълнители са дебютанти, избрани след продължителен кастинг сред местните жители в районите, където се говори чаошански диалект. Главната роля е поверена на студентката Ли Сътун, която няма предишен актьорски опит.

Историята проследява съдбата на семейства от китайската диаспора в Югоизточна Азия чрез темата за „цяопи" – писма и парични преводи, изпращани от задграничните китайци към родните им места. Именно искреността и регионалният колорит превърнаха филма в национален хит далеч извън Южен Китай.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

