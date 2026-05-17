Китай предложи 3 нови международни стандарта в сферата на туризма

Снимка: Китайска медийна група

Годишната сесия на Техническия комитет по туризъм и свързани услуги на Международната организация за стандартизация (ISO) за 2026 г. се проведе в гр. Ханджоу, провинция Джъдязн. За първи път Китай е домакин на срещата, пише КМГ.

Китайската делегация внесе три предложения за нови стандарти в областта на туризма, свързани със селския туризъм и туристическия маркетинг, като в съответствие с процедурата ще бъде проведено гласуване за одобряването им.

На тазгодишната сесия присъстваха над сто представители от над 30 държави и региона, както и официални лица от 4 международни организации. Десет работни групи обмениха мнения и обсъдиха редица теми и предложения от различните държави. Те също осъществиха посещения на място в рамките на стандартизационни проекти в сферата на селския туризъм, интелигентния туризъм и др.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

