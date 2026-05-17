Президентът на Тайван: "независимост на Тайван" - островът не принадлежи на Пекин

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че понятието "независимост на Тайван" означава, че островът не принадлежи на Пекин и не му е подчинен, а че бъдещето му може да бъде определяно единствено от тайванския народ, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Изказването му идва само дни след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, която породи опасения в Тайван относно американската подкрепа за острова.

След срещата Тръмп заяви пред "Фокс нюз", че Вашингтон не иска някой да обявява независимост с аргумента, че САЩ стоят зад подобен ход.

Китай смята демократично управлявания Тайван за част от своята територия и не изключва използването на сила, за да установи контрол над острова, особено ако прецени, че Тайпе се стреми към официално обявяване на независимост.

Ha събитие в Тайпе по повод 40-годишнината от създаването на управляващата Демократична прогресивна партия (ДПП), Лай припомни, че партията още през 1999 г. е приела резолюция, според която Тайван вече е суверенна и независима държава под името Република Китай. Той подчерта, че правителството защитава позицията, че суверенитетът на Тайван не може да бъде нарушаван или анексиран и че бъдещето на острова трябва да бъде решавано от неговите граждани.

"Всеки може ясно да разбере, че понятието "независимост на Тайван" всъщност означава, че Тайван не е част от Китайската народна република", заяви Лай. "Това означава също, че Република Китай и Китайската народна република не са подчинени една на друга", добави той.

Китайската служба по въпросите на Тайван все още не е направила коментар по случая.