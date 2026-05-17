Синът на Махмуд Абас бе избран за член на централния комитет на "Фатах"

Ясер Абас, най-големият син на президента на Палестинската автономна власт Махмуд Абас, бе избран за член на влиятелния централен комитет на партия "Фатах", сочат предварителни резултати от вътрешнопартийните избори, цитирани от Франс прес, пише БТА.

Изборът на членовете на новия централен комитет се състоя по време на осмия генерален конгрес на националистическото движение, проведен едновременно в Рамала, Газа, Кайро и Бейрут.

Шестдесет и четири годишният бизнесмен Ясер Абас, директор на няколко предприятия на територията на Палестинската автономна власт, живее през по-голямата част от времето в Канада. Той се включи активно в политиката преди пет години, когато баща му го назначи за свой "специален представител".

Предварителните резултати, публикувани през изминалата нощ, показват, че Маруан Баргути, емблематична фигура на движението "Фатах", който е в израелски затвор от 2002 г., не само е запазил мястото си в централния комитет, но е събрал и най-много гласове.

Старите членове на "Фатах" също са запазили местата си. В новия централен комитет са избрани вицепрезидентът на Палестинската автономна власт и заместник-председател на Организацията за освобождение на Палестина Хусейн аш Шейх, заместник-председателят на "Фатах" Махмуд ал Алул, бившия генерален секретар на партията Джибрил Раджуб и бившия ръководител на палестинското разузнаване Тауфик ал Тирауи.

Сред новоизбраните членове на комитета са настоящият ръководител на разузнаването Маджед Фарадж, както и 50-годишният Закария Зубейди, един от командирите на "Бригадите на мъчениците от Ал-Акса", въоръженото крило на "Фатах", действащо в района на бежанския лагер в Дженин на Западния бряг.

Зубейди беше освободен от израелски затвор след сключено споразумение за размяна на затворници между Израел и ислямисткото движение "Хамас" миналата година, припомня АФП.

Освен това в централния комитет вече ще има и две жени. Една от тях е губернаторката на Рамала, Лайла Ганам, която е избрана за пръв път за член на партийния комитет.

Председателите на конгреса на "Фатах" отчетоха 96,64% избирателна активност, като общо 2507 избиратели са гласували.