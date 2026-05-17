Изтребители на НАТО вдигнати по спешност заради дрон, навлязъл за кратко над Латвия

Латвия Снимка: Pixabay

Изтребители на НАТО бяха вдигнати по спешност заради дрон, навлязъл за кратко във въздушното пространство на Латвия, предаде ДПА, като се позова на изявление на латвийската армия, пише БТА.

Отправен е бил и сигнал за тревога до гражданите.

„Продължаващата руска агресия в Украйна създава възможност от повтарящи се инциденти, при които безпилотни летателни апарати навлизат или се приближават към латвийското въздушно пространство", пише още в текста. Въоръжените сили на Латвия добавят, че заедно със съюзниците от НАТО постоянно наблюдават въздушното пространство на страната.

Латвия не разполага с изтребители и разчита на своите партньори да защитават небето ѝ.

По-рано този месец два украински дрона удариха празни резервоари в нефтохранилище в източния град Резекне, който се намира на около 50 километра границата с Русия. Въпреки че нямаше ранени, инцидентът предизвика политическа криза и министърът на отбраната Андрис Спрудс и министър-председателката Евика Силиня подадоха оставки.

Смята се, че заблудени дронове навлизат във въздушното пространство на балтийските страни, когато руските сили за противовъздушна отбрана заглушават украинските безпилотни летателни апарати, атакуващи цели в северозападната част на Русия.

