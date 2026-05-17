Израел нанесе въздушни удари в Ливан въпреки удължаване на примирието

Израел днес отново предприе въздушни атаки в източните и южните части на Ливан въпреки договореното вчера поредно удължаване на срока на примирието, предаде ливанската Национална информационна агенция (ННА), цитирана от БТА.

Израелската армия нанесе два удара в град Сохмор, разположен в долината Бекаа в Източен Ливан. Атакувани бяха и населени места в районите на Тир и Набатие в Южен Ливан.

След като ливански и израелски представители преговаряха във Вашингтон в продължение на два дни, в петък САЩ обявиха, че е постигнато споразумение за удължаване на примирието с 45 дни.

Ливанската шиитска групировка „Хизбула" от своя каза, че продължава да атакува израелски военни части в Южен Ливан и на израелска територия, отбелязва Франс прес. По думите на „Хизбула" действията ѝ са в отговор на нарушения на примирието от страна на Израел.

Проиранската милиция вчера заяви, че е поразила военен обект в Северен Израел, а по-рано съобщи за няколко операции срещу израелски сили, разположени в окупирана зона в Южен Ливан.

„Хизбула" отхвърля преките преговори между Ливан и Израел, които не поддържат дипломатически отношения и не бяха влизали в диалог от десетилетия. Преговорите очевидно засягат чувствителния въпрос за разоръжаването на „Хизбула".

„Преките преговори" с Израел не успяха да осигурят спиране на огъня и доведоха ливанските власти „до задънена улица", заяви вчера депутатът от парламентарната група на „Хизбула" Хюсеин Хадж Хасан. По думите му ливанското правителство се е оказало принудено да прави компромис след компромис. „Властите в Ливан вкараха страната в (...) много сериозна криза, понеже те няма да могат да изпълнят (израелските) искания и по-конкретно това за разоръжаването на „Хизбула", добави Хасан.

Групировката вчера заяви, че предложението да бъде въведен механизъм за сигурност под егидата на САЩ е част от „серията от безвъзмездни отстъпки", които ливанските власти правят „по разпореждане на врага".