Гръцкият премиер Мицотакис със серия срещи на Форума Европа – Персийски залив

Серия от двустранни срещи е провел министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис в рамките на Форума Европа – Персийски залив (Europe Gulf Forum) в областта Месиния на полуостров Пелопонес, предаде АНА-МПА, цитирана от БТА.

На форума Мицотакис се е срещнал вчера с управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, с президента на Финландия Александър Стуб и с британския вицепремиер Дейвид Лами.

На срещата с Георгиева Мицотакис е обсъдил последствията от кризата в Персийския залив за световната икономика и за енергийните доставки с акцент върху възможностите, които има Европейският съюз да смекчи ефектите ѝ за гражданите и предприятията си. Управляващият директор на МВФ е поздравила гръцкия премиер за бързото възстановяване на гръцката икономика и за реформите, които осъществява през последните години.

Ситуацията в Близкия изток е бил в центъра и на разговора на Мицотакис с финладския президент. Гръцкият премиер е отбелязал, че страната му е изградила отношения на взаимно доверие и искрено сътрудничество с всички страни от региона и играе ролята на мост между ЕС и страните от Персийския залив. Двамата са обсъди и и развитието на ситуацията в Украйна.

На срещата с британския вицепремиер е било подчертано значението на запазването на свободното корабоплаване за световната икономика и нуждата да бъдат избегнати прецеденти, които биха ограничили свободното преминаване през Ормузкия проток Мицотакис е отбелязал, че Гърция като водеща страна в сектора на корабоплаването участва в мисията „Аспидес" на ЕС (за сигурността на корабоплаването в Червено море – б.ред.) и е част от международната инициатива, водена от Великобритания и Франция, за следвоенната безопасност на Ормузкия проток.

Началото на Форума Европа - Персийски залив беше поставено през септември 2025 г. в рамките на 80-тата сесия на Общото събрание на ООН от над 30 премиери и високопоставени държавни представители. Срещата в Гърция ще бъде първата среща на форума, като подобни дискусии се предвижда да се организират всяка година, пише в сайта на форума.

Като цел на Форума Европа - Персийски залив е посочено той да се превърне в "нов стратегически двигател, който съчетава стратегическата дълбочина, технологичните способности, регулаторното лидерство и институционалния опит на Европа с финансовата динамика, стратегическото влияние, енергийното лидерство и смелите амбиции в иновациите на страните от Персийския залив."