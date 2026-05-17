Новият премиер на Ирак обещава да обуздае проиранските милиции

Ирак състави тази седмица правителство, ръководено от бизнесмена Али аз Зайди, шест месеца след парламентарните избори от ноември 2025 г. Очаква се екипът му да включва 23 министерски портфейла, но засега остава непълен, като няколко поста все още са предмет на дискусии между партиите, посочва Франс прес, цитирана от БТА.

Аз Зайди е 40-годишен и е смятан за компромисна фигура след оттеглянето на кандидатурата на бившия премиер Нури ал Малики, възприеман като близък до Иран, под натиска на Доналд Тръмп, отбелязва АФП.

Новият иракски премиер обеща да позволи само на държавните сили за сигурност да притежават оръжие, опитвайки се да удовлетвори исканията на САЩ да се справи със свързаните с Иран шиитски милиции, които го подкрепиха, посочва в. "Файненшъл таймс".

В реч при встъпването си в длъжност Зайди обеща да реформира иракския апарат за сигурност, като "наложи ограничения оръжията да останат само в ръцете на държавата".

САЩ заплашиха да ограничат печалбите от продажбата на петрол от Ирак, ако правителството не успее да изключи от кабинета фигури, свързани с проиранските милиции, или да разоръжи тези групировки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави Зайди в социалната си мрежа "Трут Соушъл", след като той беше номиниран за министър-председател през април, като написа: "Пожелаваме му успех в усилията му да сформира ново правителство, свободно от тероризъм".

След като в четвъртък иракският парламент гласува вот на доверие на Зайди и одобри състава на повече от половината от кабинета му, специалният пратеник на Тръмп за Сирия, Том Барак, написа, че САЩ са "готови да работят в тясно сътрудничество" с новия министър-председател.

Въпреки това Зайди разчита и на политическата подкрепа на Координационната рамка - шиитски алианс, който включва подкрепяни от Иран фракции, в момент, когато икономиката на Ирак е в криза, а износът на петрол е сериозно затруднен от войната с Иран, отбелязва "Файненшъл таймс".

"Той е компромисен кандидат, който ще трябва да служи на интересите на иракските елити", включително и на тези, свързани с милициите, каза Ренад Мансур, директор на програмата за Ирак в Чатъм Хаус.

Предвид дълбокото проникване на групировките, свързани с Техеран, в политическия живот и системата за сигурност на Ирак, изпълнението на исканията на САЩ да се изключат милициите от правителството и да бъдат разоръжени ще бъде изключително трудно, предупредиха анализатори.

"Едно е да се каже това, което Вашингтон би искал да чуе. Съвсем друго е да се направи това, което Вашингтон очаква", каза Мансур и добави: "Мисля, че за новия премиер би било невъзможно да постигне това, което Вашингтон иска".

Ако войната между Иран и САЩ се възобнови, Зайди ще се окаже под още по-голям натиск и от двете страни, посочи Мансур.

Ирак беше въвлечен във войната на САЩ и Израел срещу Иран тази пролет, когато иракски шиитски милиции атакуваха американски обекти в страната, а Вашингтон нанесе въздушни удари срещу групировките.

Сраженията демонстрираха как Ирак е разкъсван между подкрепата на САЩ и мощното влияние на Техеран върху политиката и икономиката на страната, отбелязва "Файненшъл таймс".

Тоби Додж, преподавател в Лондонското висше училище по икономика, който изучава Ирак, заяви, че действията на Зайди срещу милициите най-вероятно ще бъдат символични, предназначени да успокоят правителството на Тръмп, като същевременно задоволят вътрешните му поддръжници.

"Би било почти невъзможно да се извадят милициите от правителството по някакъв смислен начин. А ако дори се опита, това би предизвикало гражданска война", каза анализаторът.

"Така че това, което трябва да направи, е да пусне "малко кръв" за пред Вашингтон, което означава няколко уволнения, може би дори няколко театрални съдебни процеса, но нищо наистина значимо", добави Додж.