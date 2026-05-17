Украински дронове удариха летище Шереметиево, енергийни и военни обекти в Московска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украински дронове атакуваха Московска област в Русия, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Според анализа на ASTRA , цели на атаката са станали технопаркът "Елма" в Зеленоград (предприятие от електронната и оптичната промишленост), Слънчногорската наливна станция в село Дурикин (голям обект за съхранение и прехвърляне на петролни продукти) и летище Шереметиево.

"Нашият отговор на продължаването на войната от Русия и нейните атаки срещу наши градове и селища е напълно обоснован", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

"Разстоянието от украинската граница е над 500 километра. Съсредоточаването на руската противовъздушна отбрана в Московска област е най-голямо, но ние я преодоляваме. Казваме ясно на руснаците, че държавата им трябва да сложи край на тази война", допълни украинският президент.

„Exilenova+" също съобщава за пожар в района на станцията и технопарка, информира „Мoscow Times". Според информацията на „Supernova+", при удара е бил засегнат МКБ „Радуга" в Дубна – предприятие, занимаващо се с разработването на крилати ракети.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че под атака е попаднала и Московската петролна рафинерия в квартал Капотня.

Междувременно на летище Шереметиево са отменени или забавени над 200 полета, показват данните от онлайн таблото. Руската авиокомпания „Аерофлот" съобщи, че част от пристигащите самолети са били пренасочени към резервни летища. Сериозни смущения има и на летище Внуково, където близо 100 полета са отменени или пренасочени.

От пресслужбата на Шереметиево уточниха, че отломки от дронове са паднали на безопасно разстояние от пътническите терминали и няма данни за пострадали.

По-рано днес руските власти, в това число губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, съобщиха, че регионът е подложен мащабна атака с дронове от 03:00 часа местно време, при което са загинали най-малко трима души.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, на свой ред, че руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 74 дрона през нощта и над 120 през последните 24 часа.