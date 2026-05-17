Главният ирански преговарящ и председател на Меджлиса ще отговаря за иранско-китайските отношения

Председателят на иранския парламент (Меджлис) и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф ще отговаря за двустранните отношения с Китай, съобщиха местни медии, цитирани от Франс прес, пише БТА.

"Галибаф бе назначен наскоро за специален представител на Иран по въпросите за Китай", предаде иранската информационна агенция "Тасним", като се позова на запознати източници.

"Тасним" уточнява, че Галибаф ще има задачата "да координира различни въпроси от иранско-китайските отношения".