Пожар избухна след атака с дронове близо до атомна електроцентрала в ОАЕ

Джамия, ОАЕ Снимка: pixabay

Пожар избухна след атака с дронове близо до атомната електроцентрала "Барака" в Обединените арабски емирства (ОАЕ), при което не е имало ранени и не е отчетено повишение на нивото на радиоактивност, обяви днес пресслужбата на местното правителство на Абу Даби, цитирано от Франс прес и Асошиейтед прес, пише БТА.

"Властите в Абу Даби се намесиха, след като пожар, предизвикан от атака с дронове, обхвана електрически генератор, разположен извън вътрешния периметър на атомната електроцентрала "Барака", съобщи пресслужбата.

"Няма сведения за ранени и не се наблюдава въздействие върху нивата на радиационна безопасност", допълват още от ведомството.

Атаката с дронове настъпи на фона на нестабилното споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран. То е все още в сила, но въпреки това напрежението остава високо и заплашва отново на превърне региона на Близкия изток в арена на бойни действия и да удължи световната енергийна криза, която бе предизвикана от конфликта в Иран, отбелязва АП.

