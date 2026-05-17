Гръцкият премиер Мицотакис даде заявка за трети мандат на конгрес на Нова демокрация

С послание за политическа приемственост гръцкият министър-председател и лидер на Нова демокрация Кириакос Мицотакис закри днес двудневния конгрес на управляващата партия, като уточни, че следващите парламентарни избори ще се произведат през 2027 г., съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

С това Мицотакис отхвърли спекулациите за възможни предсрочни избори на фона на скандала със злоупотреби с европейски земеделски субсидии, хроничното обществено напрежение след железопътната катастрофа в прохода Темпе през 2023 г. и скандала с незаконните подслушвания, включително срещу политици и журналисти, макар че в него не бяха намерени доказателства за участие на гръцката държава.

„Само чрез трети правителствен мандат преминава сигурният път за Гърция 2030", заяви премиерът и представи политическия план на правителството за следващите години с акцент върху икономическото развитие, укрепването на отбраната и модернизацията на държавата.