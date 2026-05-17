Вашингтон не е направил отстъпки в отговор на предложението на Техеран

САЩ не са направили "никакви конкретни отстъпки" в отговор на предложението на Иран, особено що се отнася до въпросите за иранската ядрена програма, които предизвикват най-много разногласия между двете страни, съобщиха ирански медии, цитирани от Франс прес и БТА.

Вашингтон представи план от пет точки, като настоя Иран да поддържа не повече от едно работещо ядрено съоръжение и да прехвърли запасите си с високо обогатен уран на САЩ, предаде информационната агенция "Фарс". Тя посочва също, че Вашингтон е отказал да бъдат деблокирани "дори само 25%" от иранските активи, замразени в чужбина, или да бъдат изплатени репарации за нанесените щети на Иран по време на войната.

"Вашингтон поиска също така много строги и дългосрочни санкции срещу иранския ядрен сектор и постави като условие за прекратяване на военните действия на всички фронтове започването на преговори", допълва информационната агенция "Мехр".

Тази сутрин говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазъл Шекарчи предупреди САЩ да не предприемат нови атаки.

"Американският президент трябва да знае, че ако Иран бъде нападнат отново, неговите ресурси и армията му ще се изправят пред изненадващи, невиждани, офанзивни и бурни събития", предупреди Шекарчи, цитиран от иранската държавна телевизия.