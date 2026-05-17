ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ергените в “24 часа” с минус един - дадохме Симеон...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22866633 www.24chasa.bg

Евакуират 30 000 в германския град Пфорцхайм заради невзривена бомба от войната

1276
Невзривена авиационна бомба в Кьолн от Втората световна война СНИМКА: Пиксабей

Властите в германския град Пфорцхайм разпоредиха евакуацията на около 30 000 жители, след като при строителни дейности бе открита невзривена авиационна бомба от Втората световна война, предаде ДПА, цитирани от БТА. 

Боеприпасът Ейч Си – 4000, който тежи 1,8 тона, трябва да бъде обезвредена по-късно днес. Бомбата съдържа около 1,35 тона взривни вещества.

В момента пожарникари проверяват дали всички хора са напуснали зоната за евакуация, чиито радиус е 1,5 км.

Бомбата е била открита по време на строителни работи в източната част на Пфорцхайм. Градските власти вчера заявиха, че тя не представлява „непосредствена заплаха за обществеността".

Заповедта за евакуация важи и за някои централни части на Пфорцхайм, а част от линиите на градския транспорт са временно спрени.

Макар и от края на Втората световна война да са изминали над 80 г., в Германия все още сравнително често биват откривани невзривени боеприпаси от времето на конфликта.

Невзривена авиационна бомба в Кьолн от Втората световна война СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия