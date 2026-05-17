Триумфът Дара е водеща новина за румънските медии, в моловете звучи "Бангаранга"

Триумфът на България и Дара на "Евровизия" е водеща новина за румънските медии днес. „България спечели за първи път "Евровизия", „Дара и Бангаранга завладяха Европа", „Евровизия завърши с историческа победа за България" са само част от заглавията.

Отзвукът от изявата ни на песенния конкурс е толкова голяма, че в един от големите търговски центрове в града, който се намира на ул. "Ливиу Ребряну" и който е посещаван и от българи, днес звучи „Бангаранга", установи на място кореспондентът на БТА.

Сред причините за огромния интерес на северните ни съседи към Дара е и фактът, че един от композиторите на хита е румънец. Става дума за продуцента и композитор Кристиан Тарча, известен на публиката като Monoir. Роден в Констанца, той започва да учи музика на пет годишна възраст, а днес е добре познато име в музикалната индустрия в Югоизточна Европа.

Преди големия финал Monoir изпрати послание в подкрепа както за България, така и за Румъния, а след победата на Дара публикува емоционално послание.

„Познавам те от 16-годишна възраст. Знаех, че има нещо специално в теб и сега го доказа пред целия свят. Гордея се с всички нас! Поздравления за целия екип", сподели румънецът.

Част от времето преди Евровизия Дара прекара именно в Румъния, където посети и посолството на страната ни в Букурещ и се срещна с представители на българската общност отвъд Дунава. Тогава тя научи някои деца от Българското неделно училище „Йордан Йовков" в румънската столица на основните танцови стъпки от песента си за "Евровизия".

Дара участва и в подгряващо парти за „Евровизия" в Букурещ. В него се включиха и други изпълнители от тазгодишното, но и от предишни издания на конкурса.