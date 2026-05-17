Външният министър на ОАЕ обсъди с шефа на МААЕ атаката с дрон срещу местна АЕЦ

Министърът на външните работи на Обединените арабски емирства разговаря по телефона с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси след атака с дрон срещу атомна електроцентрала в страната, предаде Ройтерс, като се позова на местната пресслужба.

Удар с дрон причини пожар в атомна електроцентрала в ОАЕ днес в момент, когато усилията за слагане на край на американско-израелската война срещу Иран и възобновяване на корабоплаването в Залива изглежда са в застой, припомня БТА.

Официални представители от ОАЕ казаха, че разследват произхода на удара и че емирствата имат пълното право да отговорят на подобни "терористични атаки". ОАЕ в миналото са обвинявали Иран в атаки срещу енергийната им инфраструктура и в ескалация на конфликта в региона, посочва Ройтерс.

Дронът е поразил електрически генератор извън вътрешния периметър на атомната електроцентрала "Барака", съобщи пресслужбата на местното правителство на Абу Даби. Нивата на радиация не са били засегнати и няма пострадали.

МААЕ каза, че аварийни генератори на дизелово гориво доставят електричество за Трети блок на електроцентралата и призова за максимална военна сдържаност близо до всички атомни електроцентрали, добавяйки че следи обстановката отблизо.

Министерството на отбраната на ОАЕ каза, че два други дрона са били "успешно неутрализирани". Безпилотните апарати са били изстреляни от "западната граница". Ведомството не предостави повече подробности.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси изрази в Екс "дълбоката си загриженост" и определи като "неприемлива" всяка военна дейност, която застрашава ядрената безопасност. ОАЕ бяха втората страна в региона, след Иран, която се сдоби с атомна електроцентрала, и първата в арабския свят, припомня Франс прес.

Построена от южнокорейски консорциум, воден от "Кепко", централата "Барака" започна да функционира през 2020 г. Според държавния оператор EНЕК тя произвежда 40 тераватчаса годишно и покрива до 25% от нуждите от електроенергия на богатата петролна монархия.

Напрежението се засили още повече тази седмица след изнесени в медиите информации за удари, нанесени директно от ОАЕ и Саудитска Арабия срещу Иран по време на конфликта, отбелязва АФП. Техеран обвини Абу Даби, че играе "активна" роля на страната на САЩ и Израел, твърдения, които ОАЕ отхвърли "категорично".