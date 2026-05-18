След петрола Иран иска да държи под контрол и световния интернет

Техеран търси начини да влияе върху кабелите под Ормузкия проток

Насърчен от успешната си военна блокада на Ормузкия проток, Иран иска да наложи контрол над световния интернет. Вниманието на Техеран сега се насочва към една от скритите артерии на световната икономика - кабелите под водния път, по които преминава огромен трафик от онлайн и финансови данни между Европа, Азия и Персийския залив.

Ислямската република възнамерява да таксува най-големите технологични компании в света за използването на тези подводни инсталации, като техният достъп може да бъде прекъснат, ако не си плащат. План как да се случи това беше обсъден миналата седмица от депутатите в иранския парламент. Така виртуалната свързаност между Европа, Азия и Арабския свят може да бъде

подчинена на милостта на аятоласите

“Ще наложим такси върху интернет кабелите”, заяви миналата седмица в Екс говорителят на иранската армия Ебрахим Золфагари.

Медиите, свързани с Революционната гвардия, пък съобщиха, че планът, който предвижда Техеран да извлича приходи от протока, ще наложи на компании като “Гугъл”, “Майкрософт”, “Мета” и “Амазон” да спазват неговото законодателство, докато операторите на подводните кабели ще бъдат задължени да плащат лицензионни такси за тяхното поставяне. Не на последно място, правата за техните ремонт и поддръжка ще бъдат предоставени изключително на ирански фирми, пише Си Ен Ен.

Въпреки че се знае, че някои от корпорациите в Ислямската република вече са инвестирали в кабелите под Ормузкия проток, не е ясно точно каква част от тези съоръжения са на територията на Иран. Предполага се, че повечето се намират в международни води, където аятоласите не би следвало да имат юрисдикция и да имат правото да налагат такси или да упражняват други форми на контрол.

Друго препятствие пред намеренията на Ислямската република е фактът, че на американските фирми е

забранено да извършват плащания към Иран

поради строгите санкции на САЩ. По този начин плащането на каквито и да било такси би било невъзможно и в резултат на това самите компании може да възприемат изявленията на Техеран по-скоро като празни заплахи, отколкото като сериозна политика.

Същевременно държавните медии в шиитската страна отправиха завоалирани заплахи за потенциално увреждане на кабелите, което би могло да засегне глобалния обмен на данни, възлизащ на трилиони долари, и да повлияе на интернет връзката по целия свят.

Подобни заплахи подчертават значението на Ормузкия проток отвъд енергийната търговия, тъй като Техеран се стреми да превърне географското си предимство в дългосрочен инструмент за икономическо влияние.

“Заплахите на Иран са част от стратегия, целяща да гарантира оцеляването на режима на аятоласите. Освен това се опитва да причини толкова тежки щети на световната икономика, че никой да не се осмели да атакува Иран отново”, каза ръководителката на отдела за Близкия изток в Bloomberg Economics Дина Есфандиари.

Иран не е заявявал официално, че ще саботира подводните кабели, но многократно е изразявал намерението си да накаже съюзниците на Вашингтон в региона.

“Оборудвана с бойни водолази, малки подводници и подводни дронове, Революционната гвардия представлява заплаха за тези инсталации. Всяка атака срещу тях би могла да предизвика

дигитална катастрофа

на няколко континента”, предупреди изследователят Мостфа Ахмед от института “Ал Хабтур” в ОАЕ.

Съседите на Иран от другата страна на Персийския залив могат да се сблъскат със сериозни прекъсвания на интернет връзката, което да се отрази на жизненоважния износ на нефт и газ, както и на банковия сектор.

Всяко прекъсване на подводните кабели ще забави финансовата търговия и трансграничните трансакции между Европа и Азия, а някои части на Източна Африка може да останат изолирани от глобалната мрежа.