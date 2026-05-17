Тайванският президент призова САЩ да продължи с подкрепата за острова

Тайванският президент Уилям Лай заяви, че сигурността на страната му не може да бъде обект на преговори и призова САЩ да продължат да подкрепят острова, след като Доналд Тръмп предложи възможността продажбите на оръжие на Тайван да бъдат използвани за преговори с Китай, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

"Тайван е в центъра на интересите на световната общност, а мирът и стабилността в Тайванския проток никога няма да бъдат жертвани или превърнати в предмет на пазарлъци", заяви Лай в съобщение във Фейсбук. С това тайванският лидер реагира на петъчните изявления на американския президент Доналд Тръмп след двудневната му визита в Пекин, по време на която китайският му колега Си Цзинпин се изказа особено категорично по отношение на острова.

Китай счита Тайван за една от своите провинции, която не е успял да обедини с останалата част от територията си от края на китайската гражданска война през 1949 г. Той призовава за мирно решение, но си запазва правото да прибегне до сила.

Преди няколко дни американският президент заяви, че продължаването на продажбите на оръжие на Тайван "зависи от Китай" и представлява "много добра разменна монета в преговорите".

"Продължаването на продажбите на оръжие от САЩ на Тайван, както и засилването на сътрудничеството в областта на сигурността между Тайван и САЩ, не само са необходими, но и представляват ключови елементи за поддържането на регионалния мир и стабилност", отговори президентът Лай в изявление днес. Той припомни също, че Китай е "основната причина за регионалната нестабилност" и обеща, че Тайван "няма да провокира, нито да участва в ескалация на конфликтите", но също така няма да се поддаде на натиска да се откаже от своята "демократична и свободна" система.

"Това е статуквото, което се стремим да защитим, няма никакъв т.нар. проблем с "независимостта на Тайван", заяви Лай, който счита, че островът вече е независим.

Изявлението на Лай е "разумно", заяви днес председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън. Тайванците "трябва да покажат малко мускули", подчерта той пред "Фокс нюз". "Китай не може просто да завзема територии, а ние ще останем твърди, както и Конгресът".

Китай и Тайван се управляват отделно от 1949 г., когато след гражданска война на власт в Пекин дойде Комунистическата партия на Китай. Победените сили на Националистическата партия избягаха в Тайван, който по-късно премина от военно положение към многопартийна демокрация, припомня