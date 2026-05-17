Тръмп: Часовникът тиктака за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в своята социална мрежа Трут соушъл, че за Иран ще има последствия, ако лидерите му не предприемат бързи действия.

"Часовникът тиктака за Иран и по-добре да се задействат, и то бързо, или от тях няма да остане нищо. Времето е от решаващо значение!", написа той", цитиран от БТА.

След повече от месец примирие между двете воюващи страни перспективата за разрешаване на конфликта, започнал на 28 февруари, остава далечна, отбелязва Франс прес. Иранските медии съобщиха днес, че САЩ не са направили "никакви конкретни отстъпки" в отговора си на иранските предложения.

"Вашингтон също така е поискал много строги и дългосрочни ограничения върху иранския ядрен сектор и е поставил като условие за прекратяване на враждебните действия по всички фронтове започването на преговори", според иранската агенция Мехр. Ядреният въпрос остава основния повод за разногласията между двете страни.