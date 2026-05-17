Десет загинали при ново нападение в централната част на Мексико

Ново въоръжено нападение отне живота на 10 души в селска местност в централната част на Мексико, съобщи правителството на щата Пуебла, цитирано от Франс прес и Ройтерс.

Шестима мъже, три жени и едно непълнолетно момиче, които се намирали в къща в района на Теуицинго, на около 200 километра южно от столицата Мексико, са били убити при престрелка, уточни местната служба за сигурност в съобщение.

Това се случи в навечерието на Световното първенство по футбол, което страната организира съвместно със САЩ и Канада, отбелязва АФП, цитирана от БТА.