Рияд осъди удара в близост до ядрена централа в ОАЕ

Саудитска Арабия осъди удара с дрон, който предизвика пожар в близост до ядрена централа в "братските" Обединени арабски емирства, предаде Франс прес.

Саудитското министерство на външните работи определи атаката като "заплаха за сигурността и стабилността в региона" и изрази своята "солидарност".

Рияд "подкрепя всички мерки, предприети за запазване на суверенитета, сигурността и териториалната цялост" на ОАЕ, според същия източник, пише БТА.