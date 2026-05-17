Рияд осъди удара в близост до ядрена централа в ОАЕ

Саудитска Арабия осъди удара с дрон, който предизвика пожар в близост до ядрена централа в "братските" Обединени арабски емирства, предаде Франс прес.
Саудитското министерство на външните работи определи атаката като "заплаха за сигурността и стабилността в региона" и изрази своята "солидарност".
Рияд "подкрепя всички мерки, предприети за запазване на суверенитета, сигурността и териториалната цялост" на ОАЕ, според същия източник, пише БТА.