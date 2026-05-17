Зеленски: Възможностите на Украйна за удари на далечно разстояние променят ситуацията

Възможностите на Украйна да нанася удари на далечно разстояние променят ситуацията и възприятието за водената от Русия война по целия свят, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от Укринформ.

"Днес Силите за отбрана на Украйна, нашата Служба за сигурност на Украйна и нашите разузнавателни служби проведоха мащабна операция, насочена към Московска област. Добра вълна от наши удари в дълбочина – ние гарантираме, че Украйна разполага с тази способност. Разстоянието до целите този път беше повече от 500 километра, а това е значимо и защото Московска област е най-силно наситената с руски системи за противовъздушна отбрана. Те защитават най-вече района около седалището на властта си. Но украинските действия с дълъг обсег вече преодоляват това", заяви украинският държавен глава.

"Както казах вчера, руснаците трябва да мислят за своите рафинерии, нефтопреработвателни съоръжения и предприятия – а не за това как да разрушават живота на други народи, било то в Украйна, Молдова или някоя друга съседна страна. През изминалия ден нашите въоръжени сили нанесоха удари и по обекти във временно окупираната територия – включително в Крим", подчерта Зеленски, пише БТА.

"Нашите възможности за удари на далечно разстояние променят значително ситуацията – и, в по-широк смисъл, възприятието на света за руската война. Много партньори сега дават да се разбере, че виждат какво се случва и как всичко се е променило – както в отношението към тази война, така и по отношение на достъпността на руски цели на руска територия. Войната съвсем предсказуемо се връща в "родното си пристанище", а това е ясен сигнал, че не бива да се влиза в конфликт с Украйна или да се води несправедлива завоевателна война срещу друг народ – по-конкретно, срещу народа", заяви държавният глава.

Службата за сигурност на Украйна съобщи, че специалисти от Центъра за специални операции "Алфа" и други подразделения на Силите за отбрана са нанесли удари по редица обекти в руската Московска област и във временно окупирания Крим, отбелязва Укринформ. В Московска област са били ударени заводът "Ангстром", който доставя полупроводници за руския военно-промишлен комплекс и е подложен на санкции от САЩ, както и Московската нефтопреработвателна рафинерия и нефтопреносните станции "Солнечногорская" и "Володарское".