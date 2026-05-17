ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След “Евровизия” май трябва и ние да започнем да с...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22868302 www.24chasa.bg

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

1408
АЕЦ "Запорожие". Снимка: МААЕ

Склад за превозни средства в окупираната от Русия Запорожка АЕЦ е бил засегнат от украински артилерийски обстрел, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират изявление на назначените от Москва власти.

Сградата и няколко автобуса, паркирани вътре, са били повредени, но няма данни за пострадали, според администрацията на централата. Тя съобщи, че украински дрон е бил свален от противовъздушната отбрана, докато се приближавал към обекта.

Засега няма коментар от украинска страна, пише БТА.

Запорожката АЕЦ, най-голямата атомна електроцентрала в Европа с шест реактора и капацитет от 6 000 мегавата, е под руски контрол от март 2022 г. и понастоящем не произвежда електроенергия. Няколко украински опита за превземане на обекта се провалиха.

Екип от Международната агенция за атомна енергия е постоянно разположен в централата, за да наблюдава ситуацията и да помогне за предотвратяване на ядрена авария.

АЕЦ "Запорожие". Снимка: МААЕ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия