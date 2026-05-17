Край Босфора също са радостни от триумфа на Дара: Мъжът й е от турски произход

Медиите в съседните на България страна отразяват широко първото място на българската изпълнителка Дара на европейския конкурс за песен „Евровизия" и често намират по нещо свое в успеха и в личността на певицата, предава БТА.

Много медии в Гърция, сред които държавната телевизия ЕРТ и „Прото тема", отделят специално място на участието на гръцкия композитор Димитрис Кондопулос в авторския екип на песента, както и на приноса на певицата Виктория Халкити за подготовката на Дара и за вокалите на сцената.

„Катимерини" акцентира върху обстоятелството, че песента „Бангаранга" на Дара е класирана на първо място както от журито, така и от зрителския вот.

Триумфът на България и Дара на Евровизия е водеща новина за медиите в Румъния днес. „България спечели за първи път Евровизия", „Дара и Бангаранга завладяха Европа", „Евровизия завърши с историческа победа за България" са само част от заглавията, а песента звучеше в един от големите търговски центрове в Букурещ.

Сред причините за огромния интерес на северните ни съседи към Дара е и обстоятелството, че участие в създаването на песента има румънският продуцент и композитор Кристиан Тарча, известен на публиката като Monoir - добре познато име в музикалната индустрия в Югоизточна Европа.

За „исторически триумф" на България пишат и медиите в Северна Македония, където държавната телевизия излъчи както двете конкурсни вечери, така и финала на „Евровизия" снощи. „Плюс инфо" припомня, че Дара е била подгряваща изпълнителка на концерта на Роби Уилямс в София, а Еспресо.мк се връща към дуета ѝ със сръбския музикант Желко Йоксимович, който зае второ място на „Евровизия" през 2004 г. и който е бил първият, който я е поздравил.

Сайтът „Независен.мк" определя победата на Дара като „изключително политическо събитие, с което България иска да затвърди мястото си в Европа". В Скопие не липсваше и политизация на новината, като опозиционният СДСМ посъветва управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ „да организира посрещането на Дара", защото „всички имат български паспорти, техният „представител" спечели".

Медиите в Сърбия цитират посланието на Дара „Любовта винаги побеждава", а сръбската обществена телевизия РТС припомня, че това е първата победа на изпълнител от Балканите от 2007 г. насам, когато сръбската певица Мария Шерифович спечели на конкурса в Хелзинки. „България дебютира на Евровизия през 2005 г. и през годините си е изградила репутация на страна, която често изпраща модерни и конкурентни поп продукции", коментира РТС.

„Бангаранга" напълно взриви публиката и журито, спечелвайки (на Дара) над 500 гласа", пише в. "Курир".

Медиите в Турция съобщават за историческата победа на България на 70-тото издание на "Евровизия". Акцентът е поставен върху обстоятелството, че съпругът на Дара се казва Ервин и е с турски произход.

"Съседите ни от България спечелиха "Евровизия" през 2026 г. с "Бангаранга". След онова послание се питаха: турчин ли е мъжът на Дара?", пише в заглавието на новината в "Си Ен Ен Тюрк". В началото на седмицата, когато започна конкурсът, Дара изненада турските си фенове при преминаването си по червения килим, изричайки думи на турски. "Благодаря, Турция (казва го на турски - б. ред.). Скоро пак бих искала да дойда. Съпругът ми е турчин, затова няма как да не дойда. Когато имам време, горе-долу всяка седмица, уча малко турски. Следващия път, когато давам интервю, мога да ви изненадам с повече думи", казва Дара.

Изданието "Сон дакика" пише, че конкурсът е преминал под сянката на протестите и бойкота заради участието на Израел.