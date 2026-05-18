Масов бой в Милано заради лимитирана колекция часовници (Видео)

Масов бой избухна пред магазин за часовници в Милано. Част от чакащите започнаха да си нанасят удари и да се заплашват със столове от съседното заведение. Включи се и охраната.
Напрежението беше предизвикано от желанието на клиентите по-бързо да влязат в магазина. Там се продават часовници, изработени в новата колаборация между голямата компания "Суоч" и семейната фирма за луксозни часовници" Одемар Пиге". Интересът е толкова голям, че пред магазините в различни държави се извиха дълги опашки и на места беше засилена охраната, съобщи Нова тв.
Brothers, I’m genuinely shocked by this insane hype over the AP × Swatch watch!— سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) May 16, 2026
Queues, chaos, shops closing, and even fights in Milan…
Does this watch really deserve all this madness?! 😳” pic.twitter.com/hk44yYpVt6