Отвориха за посетители две нови гробници в Египет

Египетските власти отвориха за посетители две нови гробници близо до Луксор. Те са били открити случайно през 2015 година.

Стените им са изрисувани богато със сцени от дейности като земеделие, занаяти, производство на хляб, керамика и вино.

Музеят в Луксор показва за пръв път и единствена по рода си гипсова преградна стена от гробницата на Тутанкамон. Тя е била използвана за затваряне на входовете към погребалната камера. Носела е официални печати, отразяващи ритуалите по погребението на фараона, съобщава БНТ.