Втори тур ще определи новия кмет на Тараклия в Молдова

Независимият кандидат Александър Боримечков и представителят на Партията на социалистите на Република Молдова (ПСРМ) Екатерина Якобчак отиват на втори тур на изборите за кмет на град Тараклия, които се проведоха вчера, след обработката на 100 процента от протоколите от ЦИК на Молдова, предава БТА.

Според окончателните предварителни данни Александър Боримечков е получил 31,01 процента от гласовете – за него са гласували 1199 избиратели. Екатерина Якобчак е получила 28,45 процента от гласовете, или 1100 бюлетини.

Кандидатът на ПДС Андрей Ламбру е на трето място с 14,97 процента от гласовете (579 гласа). Следват Василий Гайдаржи с 12,13 процента (469 гласа), Наталия Василевская с 5,15 процента (199 гласа) и Николай Гарановски с 4,29 процента (166 гласа).

Тъй като нито един от кандидатите не е получил повече от 50 процента от гласовете, в Тараклия ще се състои втори тур на изборите за кмет.

Официалните резултати ще бъдат обявени след проверка на всички протоколи и изборни документи, както и след разглеждане на евентуални жалби. Вторият тур ще се състои на 31 май.

Александър Боримечков е етнически българин, роден през 1988 г. в Тараклия. Завършил е история в Тараклийския държавен университет през 2009 г., магистратура по държавно управление във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" през 2010 г. и бизнес мениджмънт в Русенски университет „Ангел Кънчев" през 2024 г. През 2026 г. продължава обучението си с магистратура по интернет и мултимедийни комуникации в същия университет.

Професионалната му кариера включва работа като мениджър продажби в MoldEvroseti, служител в консулския отдел на българското посолство в Молдова, специалист по връзки с обществеността и привличане на инвестиции в кметството на Тараклия, директор на тараклийския филиал на StarNet и заместник-председател на Тараклийския район, съобщава nokta.md.

От 2023 г. Боримечков е директор на Асоциацията за развитие на българската общност в Молдова (АРБОМ), а от 2025 г. е и административен директор на филиала на Русенски университет „Ангел Кънчев" в Тараклия. Женен е и има две деца.

Екатерина Якобчак е специалист в областта на местното публично управление. Завършила е Държавния университет на Молдова със специалност „Административно управление" и Тараклийския държавен университет със специалност „Начална педагогика". Придобила е магистърска степен по специалност „Мениджмънт в образованието" в Комратския държавен университет, съобщава tribuna.md.

Екатерина Якобчак има 10-годишен опит като кмет на село Новосьоловка в Тараклийския район, както и значителен управленски и административен опит в сферата на местното самоуправление.

Омъжена е и има три деца.

Град Тараклия, смятан за център на българската общност в Молдова, е административен център на Тараклийския район, където българите съставляват значителна част от населението – 66 процента.